محامي رئيس النظام السابق ينفي رواية بريمر عن اعتقال صدام حسين

2021/12/12 | 03:54 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

اتهم محمد منيب، المحامي المصري الذي دافع عن رئيس النظام السابق، الحاكم المدني الأمريكي بول بريمر بـ "الكذب" في الرواية التي قدمها حول اعتقال صدام حسين.

وقال منيب في تصريح، الأحد 12 كانون الأول/ديسمبر، إنّ "صدام حسين كشف له أثناء إحدى الزيارات إلى السجن عن ظروف الاعتقال".

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وأوضح منيب، أنّ صدام حسين أكّد حينها أنّ عملية الاعتقال جرت بشكل مغاير عما أعلنته القوات الأمريكية، مشيرًا إلى أنّ "صدام حسين كان ينام على فراشه إلى جانب رشاشه الشخصيّ الذي لا يفارقه، حين داهمته قوة أمريكية"، وفق رواية رئيس النظام السابق.

وبيّن المحامي المصري، أنّ "صدام حسين قال إنّه أفاق على فوهات رشاشات جنود مدججين بالسلاح"، مرجحًا تعرض صدام حسين إلى "التخدير من قبل أحد المتواطئين لتسهيل عملية اعتقاله".

وأكّد منيب، أنّ "رواية بريمر بشأن القبض على صدام حسين داخل حفرة، رواية كاذبة ومختلقة وكانت السقطة الكبرى لناهب العراق وسارق ثرواتها بول بريمر".

وسبق أنّ جدد بريمر تأكيد رواية الجيش الأمريكي حول اعتقال صدام حسين رئيس النظام السابق في حفرة داخل مزرعة بالقرب من مدينة تكريت.

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