"استدارات" الدبلوماسية الإماراتية.. محاولة للفهم

2021/12/12 | 03:54 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشطت الدبلوماسية الإماراتية خلال الأسابيع القليلة الفائتة، على محاور وجبهات عدة: إقليمياً، حفز مسار التطبيع "الإبراهيمي" مع إسرائيل، اختراق على محور العلاقة مع تركيا، زيارة غير مسبوقة منذ سنوات لرجل الإمارات الغامض ومستشارها لشؤون الأمن القومي إلى طهران...كل ذلك، معطوفاً على علاقة "استراتيجية" مع الولايات المتحدة، ومقاربات "دافئة" حيال الصين وروسيا، دولياً.

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