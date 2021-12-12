اليوم.. مهمة سهلة للشرطة أمام نفط ميسان

2021/12/12 | 04:09 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: الصباح الرياضي

تختتم اليوم الأحد مواجهات الجولة الـ12 من المرحلة الأولى لدوري الكرة الممتاز باقامة خمس مباريات، أبرزها تلك التي يستقبل فيها الشرطة المتصدر ضيفه نفط ميسان في ملعب الشعب الدولي، بينما ستكون مهمة الزوراء صعبة للغاية عندما يحل ضيفا على زاخو صاحب العروض والنتائج المتميزة في الموسم الحالي.

وسيحاول الشرطة، الذي يخوض مباراة اليوم بغياب مدربه المصري مؤمن سليمان نتيجة سفره إلى مصر لظرف خاص، الخروج فائزا للحفاظ على فارق النقاط الأربع الذي يفصله عن أقرب مطارديه ومصالحة جماهيره عقب توديع مسابقة الكأس اثر الخسارة أمام أربيل، بدوره يسعى نفط ميسان الى الوقوف ندا قويا للمتصدر في محاولة منه للخروج بنتيجة إيجابية تصل به إلى المناطق الدافئة.

وسيخوض الزوراء، صاحب الرقم القياسي في عدد مرات التتويج بلقب مسابقة الدوري، اختبارا صعبا خارج قواعده أمام زاخو، ويدرك النوارس جيدا أهمية حصد النقاط الثلاث للبقاء قريبا من الصدارة، وهو نفس طموح زاخو الباحث عن استثمار عاملي الأرض والجمهور لخطف فوز جديد يضعه قاب قوسين أو أدنى من مربع الذهب.

وفي مباراة أخرى يستقبل النفط في ملعبه نفط البصرة، وستكون المواجهة مفتوحة على جميع الاحتمالات، لاسيما ان المضيف يمتلك المقومات التي تؤهله لتقديم مستويات أفضل من تلك التي ظهر عليها في الجولات السابقة، وهو عازم على نفض غبار نتائجه المتواضعة والمضي قدما الى الامام في جدول الترتيب، بينما يأمل نفط البصرة الذي يقدم أحد أفضل مواسمه على الإطلاق في مسابقة الدوري بقيادة مدربه الشاب عماد عودة في تحقيق نتيجة إيجابية تبقيه قريبا من فرق الصدارة.

وسيدخل أمانة بغداد مباراته أمام نوروز وعينه على تحقيق فوز ثالث متتاليا من أجل تحسين موقعه في جدول الترتيب، وهو نفس الهدف الذي يسعى اليه نوروز لاسيما ان الفارق الذي يفصله عن مناطق الخطر لا يتعدى الثلاث نقاط.

وسيكون ملعب النجف الدولي مسرحا لمواجهة أصحاب الأرض وسامراء صاحب الترتيب الأخير، وسيحاول غزلان البادية تصحيح المسار بعد خسارة مفاجئة في الجولة الماضية أمام فريق القاسم، بدوره يدرك سامراء بان عدم تحقيق نتيجة إيجابية في لقاء اليوم سيعقد موقفه أكثر في امكانية الابتعاد عن مناطق القاع.

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