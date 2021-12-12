سلة دجلة تكمل تحضيراتها لمواجهة زاخو

2021/12/12 | 04:09 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد: احسان المرسومي

اكد لاعب نادي دجلة الجامعة احمد فرحان استعداد فريقه لمواجهة زاخو التي تجري في قاعة الاخير اليوم ضمن منافسات الدوري الممتاز بكرة السلة، مشيرا الى ان فريقه تمكن من الفوز في اخر مبارياته على نفط الشمال بفارق 5 نقاط في المواجهة التي جرت في كركوك، بعدها انتقلنا الى دهوك بانتظار اللقاء المرتقب والمهم امام زاخو اليوم.

واكد فرحان في تصريحه لـ”الصباح الرياضي” ان جميع اللاعبين جاهزون لتقديم كل مالديهم من دون ان يتعرض اي منهم الى اصابات، مضيفا: اجرينا امس اخر وحدة تدريبية في قاعة نادي زاخو تحضيرا للمباراة التي لن تكون سهلة كون المنافس من الفرق القوية لاسيما عندما يلعب على ارضه وبين جمهوره، مناشدا جمهور الاخير ان يكون منضبطا وبعيدا عن التعصب لمتابعة مباراة جميلة فيها ملامح فنية .

وختم لاعب دجلة، ان فريقه يسير بوتيرة متصاعدة ويحقق نتائج جيدة في اول موسم له في الدوري الممتاز، اذ يحتل حاليا مركز الوصافة مناصفة مع نفط الجنوب الذي ينتظرنا معه لقاء في الثلاثين من الشهر الحالي .

وكان فريق دجلة الجامعة قد تعرض الى خسارتين فقط في الدوري الممتاز، امام النفط وغاز الشمال.



ويضم دجلة الجامعة عددا من نجوم المنتخب من بينهم علي عامر طالب ونورس ضرار وسجاد حسين وذو الفقار فاهم .

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