"يا تبون نحن قادمون".. لقاء المغرب والجزائر لم يخلُ من رائحة السياسة

2021/12/12 | 04:56 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "الرياضة تتكلّم الليلة" بحسب زكريا المشجع المغربي في الدار البيضاء.مع ذلك، فاحت من خسارة بلاده أمام الجزائر بركلات الترجيح، السبت، في ربع نهائي كأس العرب في كرة القدم، رائحة سياسية في ظلّ تصاعد حدّة التوترات بين الشقيقين اللدودين.

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