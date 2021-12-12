أطباء يقارنون بين أعراض أوميكرون ودلتا

2021/12/12 | 05:58 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يعتقد أطباء من جنوب أفريقيا أن متحور كورونا أوميكرون أقل شدة من متحور دلتا، وفق تقرير نشرته وكالة أسوشيتد برس.

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