2021/12/12 | 06:24 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شيفاني ناندغاونكار (22 عامًا)، طالبة في “اينديان انستيتيوت اوف تكنولوجي” في بومباي، في 8 كانون الأول/ديسمبر 2021 © ا ف ب سجيت جايسوال بومباي (أ ف ب) – تبدو شيفاني ناندغاونكار (22 عامًا) التي تدرس التكنولوجيا، مصممة على السير على خطى الرئيس التنفيذي الجديد لتويتر باراغ أغاروال (37 عامًا)، الأحدث في سلسلة رؤساء لمجموعات […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كيف تصدّر الهند أدمغة إلى معاقل التكنولوجيا العالمية؟ ) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كيف تصدّر الهند أدمغة إلى معاقل التكنولوجيا العالمية؟ ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الزمان).