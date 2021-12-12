تظاهرات في عدة مدن أوروبية ضد إجراءات كورونا

2021/12/12 | 06:29 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شهدت مدن أوروبية تظاهرات ضد الإجراءات الحكومية المتعلقة بكورونا وضد التطعيم الإلزامي الذي أقرته بعض الدول.

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