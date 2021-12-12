"أغرب أثر جانبي".. علاج للسرطان قد يمنح المرضى رؤية ليلية

2021/12/12 | 07:00 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توصل باحثون إلى نتيجة، وصفها موقع "ساينس آليرت" بأنها أغرب أثر جانبي للعلاج الضوئي للسرطان، حيث يستخدم الضوء لتدمير الخلايا الخبيثة، ما قد يؤدي إلى قدرة بعض المرضى على الرؤية في الظلام بشكل أكبر.

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