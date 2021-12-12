مسبار ناسا يرسل صورة مذهلة من الكوكب الأحمر

2021/12/12 | 07:31 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نشرت وكالة الفضاء الأميركية، ناسا، صورة تلقتها من مسبار برسفيرنس مذهلة لكوكب المريخ.

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