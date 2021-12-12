دراسة تتوقع حصيلة ثقيلة لوفيات أوميكرون في بريطانيا

2021/12/12 | 08:02 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ينتظر بريطانيا شتاء صعبا بعد توقع دراسة جديدة حصيلة ثقيلة لوفيات فيروس كورونا جراء المتحور أوميركون، وفق لوكالة "بلومبرغ".

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