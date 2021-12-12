مجتمع الميم-عين في الأردن: -حبيبي… إحنا شعب ما بيسكُت!- - خالد عبد الهادي

#خالد_عبد_الهادي العديد من أفراد مجتمع الميم-عين في الأردن معرّضون/ات لشتّى أنواع المضايقات والعنف، سواء لرغبة البعض منهم/ن بالتعبير عن جندرهم/ن غير المعياري، أو لأنهم لا يسيرون على خطى ما يعتبره المجتمع "رجولة" أو "أنوثة".
فماذا تشمل هذه الانتهاكات؟ هل ثمة حماية لأفراد مجتمع الميم-عين في الأردن؟ وهل يجري الإبلاغ عن تلك الحوادث واتخاذ الإجراءات اللازمة؟ "إذا ما تم القضاء على هذا الوباء بينتشر وممكن يصل لول ......
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