مجتمع الميم-عين في الأردن: -حبيبي… إحنا شعب ما بيسكُت!- - خالد عبد الهادي

2021/12/12 | 08:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#خالد_عبد_الهادي العديد من أفراد مجتمع الميم-عين في الأردن معرّضون/ات لشتّى أنواع المضايقات والعنف، سواء لرغبة البعض منهم/ن بالتعبير عن جندرهم/ن غير المعياري، أو لأنهم لا يسيرون على خطى ما يعتبره المجتمع "رجولة" أو "أنوثة".



فماذا تشمل هذه الانتهاكات؟ هل ثمة حماية لأفراد مجتمع الميم-عين في الأردن؟ وهل يجري الإبلاغ عن تلك الحوادث واتخاذ الإجراءات اللازمة؟ "إذا ما تم القضاء على هذا الوباء بينتشر وممكن يصل لول ......





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