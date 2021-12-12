الدولة: الانتظام والنزاع ٢ - الفضل شلق

2021/12/12 | 08:05 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#الفضل_شلق الدولة انتظام.



الانتظام يحفظ الجميع.



نقيض الدولة هو النزاع.



النزاع يدمّر المجتمع.



يستقيم أمر الدولة عندما يتسوعبها الفرد، كل فرد، في ضميره؛ عندها تتماهى الدولة مع الفرد ومع كل أفراد المجتمع.



تنغرز في وعيهم.



يشكلون أجزاءها ومكوناتها.



تتكوّن الدولة من أفراد لا من جماعات.



تتشكّل الجماعات (الطائفية والإثنية والعشائرية) خارج الدولة.



وعندما تقوى عليها تسيطر على مقوماتها.



تصير هذه الجماعات هي الدولة؛ ......





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