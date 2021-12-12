2021/12/12 | 08:23 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / أعلنت قوات الحشد الشعبي عن صد هجوم "إرهابي" لتنظيم داعش شمال بعقوبة مركز محافظة ديالى.وقال مصدر في اعلام الحشد لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / إن قوة قتالية من الحشد الشعبي احبطت تعرضا لفلول داعش الارهابي في منطقة الصفرة شمال بعقوبة الليلة الماضية بعد رصد تحركات لعناصره حاولوا الاقتراب من احدى النقاط المرابطة للحشد فتصدت لهم قوة من الحشد الشعبي واجبرتهم على الفرار./انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد الشعبي يحبط تعرضا ارهابيا في ديالى) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد الشعبي يحبط تعرضا ارهابيا في ديالى) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).