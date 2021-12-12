النفط : العراق يسعى لزيادة انتاجه الى 8 مليون برميل يوميا

2021/12/12 | 08:24 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

كشف وزير النفط احسان عبد الجبار،الاحد، عن سعي وزارته الى زيادة الانتاج النفطي ليصل الى 8 ملايين برميل نفط.

وصرح عبد الجبار لدى افتتاحه مشروع عزل الغاز وترقية مواصفات الخام في حقول البزركان النفطية في ميسان ،ان وزارته تعمل على زيادة كميات الغاز المنتجة من الحقول النفطية والتخطيط لزيادة الانتاج الى 8 ملايين برميل يوميا، مع زيادة انتاج كميات الغاز في الحقول النفطية .

واشار إلى ان جميع البرامج والخطط التي تنفذها شركات القطاع النفطي، الغاية منها تحقيق هدفين: الأول الوصول إلى الزيادات المخطط لها من النفط الخام في غضون السنوات المقبلة، والثاني استثمار جميع كميات الغاز المنتجة في كل الحقول، لتحقيق استقرار توفير إمدادات الغاز لإنتاج الطاقة الكهربائية وجميع الصناعات المرتبطة به.

من جانبه، أوضح مدير عام شركة نفط ميسان، علي جاسم، خلال حديث صحفي ، أن المشروعات الجديدة هي سلسلة من المشروعات التي تنفذها شركته بالتعاون مع الشركات العالمية والشركات المقاولة، بهدف زيادة الطاقة الإنتاجية وتحسين نوعية النفوط المستخرجة من باطن الأرض.

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