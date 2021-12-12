2021/12/12 | 08:29 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني تأكد مقتل ما لا يقل عن 6 من العاملين في شركة “أمازون” في مخزن بالقرب من سانت لويس الأمريكية عندما اجتاحت أعاصير المنطقة مما أدى إلى انهيار سقف المخزن وسقوط أحد جدرانه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص مقتل 6 من العاملين بشركة “أمازون” بعد تدمير أعاصير مخزنا في سانت لويس بأمريكا المركز الخبري الوطني.

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