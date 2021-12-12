أجواء شوارع القدس وقطعة من قبة الصخرة في جناح فلسطين بإكسبو2020

2021/12/12 | 08:32 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عند دخول جناح "فلسطين" في إكسبو2020 دبي، ستشعر كما لو أنك هناك حقاً بفضل التجربة الزيارة التي تتمحور حول إشباع الحواس الخمس.فمن الروائح المختلفة التي تنقلك للاجواء الفلسطينية ، كالميرمية، والزعتر، والبرتقال، والمشاهد الخلابة للبلدة القديمة، إلى الحجارة التي أحضرت خصيصا من القدس ووضعت عند المدخل كي تمشي عليها، والكثير من الاشياء التراثيه التي يمكن اكتشافها هناك.وفي الجناح أيضا، يمكنك لمس أشياء مختلفة، مثل قطعة ألمنيوم من كسوة قبة الصخرة، وقطعة فسيفساء من مدينة أريحا الأقدم

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