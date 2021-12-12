2021/12/12 | 08:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني دعت وزارة الصحة الحكومة الى تشديد الاجراءات في المنافذ الحدودية وفحص الوافدين من الدول التي سجلت إصابات بالمتحور الجديد، فيما حذرت في الوقت ذاته من خطورة الموجة الوبائية الجديدة.وقال مدير تعزيز […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الصحة توجه طلبا للحكومة بشأن الوافدين للعراق المركز الخبري الوطني.

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