2021/12/12 | 08:44 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني انتقد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، القمة التي عقدها الرئيس الأمريكي جو بايدن عبر الفيديو في 7 ديسمبر الجاري مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.وقال ترامب في فلوريدا أمام مؤيديه: “لقد رأيته […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ترامب ينتقد قمة بايدن وبوتين الأخيرة المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (ترامب ينتقد قمة بايدن وبوتين الأخيرة) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (ترامب ينتقد قمة بايدن وبوتين الأخيرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).