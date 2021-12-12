ضبط 38 طناً من السيراميك غير خاضعة للضوابط في الشلامجة

2021/12/12 | 08:46 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واعأعلنت هيئة المنافذ الحدودية، اليوم الأحد، عن ضبط 38 طناً من السيراميك غير خاضعة لفحص الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في منفذ الشلامجة الحدودي.وذكر بيان للهيئة، تلقته وكالة الأنبا ءالعراقية (واع)، أن "مديرية منفذ الشلامجة الحدودي تمكن من ضبط شاحنة خارج الحرم الجمركي في سيطرة البحث والتحري مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد". وأضاف البيان، أنه "من خلال الكشف تبين وجود مادة (السيراميك) بوزن إجمالي بلغ (38,200) طن غير خاضعة لفحص الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية". وأشار إلى، أنه "تم تنظيم محضر ضبط أصولي وإحالة الكيفية إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".

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