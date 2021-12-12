القبض على عدد من المتهمين بقضايا مختلفة في المثنى

2021/12/12 | 08:50 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداداعلنت مديرية شرطة المثنى عن تمكن مفارزها ودورياتها من القاء القبض على عدد من المتهمين بقضايا مختلفة في مناطق متفرقة من المحافظة.وبينت المديرية ان قسم مكافحة المخدرات في الرميثة القى القبض على متهم بالمتاجرة والتعاطي بالمخدرات وضبط كمية من الحبوب المخدرة بحوزته.واضافت ان شعبة سرقة السيارات التابعة إلى قسم مكافحة الاجرام القت القبض …

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