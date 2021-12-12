ولي العهد السعودي يهاتف الكاظمي ويهنئه بمئوية الدولة العراقية

2021/12/12 | 08:54 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني بحث رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وولي العهد السعودي محمد بن سلمان، العلاقات الثنائية بين البلدين.وذكرت وكالة الأنباء السعودية “واس” ان “بن سلمان هنأ الكاظمي بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الدولة العراقية”.وأضافت […]

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