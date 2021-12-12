ضبط (38) طنا من مادة (السيراميك) غير خاضعة لفحص الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية في منفذ الشلامجة

2021/12/12 | 08:54 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ ضبطت ملاكات منفذ الشلامجة الحدودي (38) طنا من مادة (السيراميك) غير خاضعة لفحص الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية .وقالت هيئة المنافذ الحدودية في بيان ان مديرية منفذ الشلامجة الحدودي ضبطبت شاحنة خارج الحرم الكمركي في سيطرة البحث والتحري مخالفة لشروط وضوابط الاستيراد.واضافت انه ومن خلال الكشف تبين وجود مادة (السيراميك) بوزن إجمالي بلغ (38,200) طنا غير خاضعة لفحص الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية.واوضحت انه تم تنظيم محضر ضبط أصولي وإحالة الكيفية إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين./انتهى

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