وسائل اعلام سعودية: محمد بن سلمان يهاتف الكاظمي

2021/12/12 | 08:58 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادذكرت وسائل إعلام سعودية اليوم الأحد أن محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، أجرى اتصالاً هاتفياً، مع مصطفى الكاظمي رئيس مجلس وزراء العراق.وقالت تلك الوسائل، إن بن سلمان عبر، عن التهنئة للكاظمي بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الدولة العراقية.كما جرى استعراض أوجه العلاقات بين البلدين ومجالات التعاون …

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