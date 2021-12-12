رئيس الجمهورية يدعو لعقد سياسي واجتماعي جديد ضامن للسلم الأهلي

2021/12/12 | 09:03 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني دعا رئيس الجمهورية برهم صالح، اليوم الأحد، إلى عقد سياسي واجتماعي جديد ضامن للسلم الأهلي ترسيخاً للحكم الرشيد، يقوم على مُراجعة موضوعية لأخطاء وتجارب الماضي.وقال صالح في مقال صحفي انه “مرّت […]

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