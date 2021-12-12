"حواجز أمام أي حل".. أسباب قد تدفع روساي لاجتياح أوكرانيا

2021/12/12 | 09:04 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع تصاعد حدة التوتر على الحدود الأوكرانية الروسية، وتزايد مخاوف الأوروبيين والدول الغربية بشأن احتمال اجتياح موسكو لكييف، تزداد التساؤلات حول الدوافع والأسباب والأهداف.

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