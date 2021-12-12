ايران تكشف عن ديون العراق لها من تصدير الغاز والكهرباء

2021/12/12 | 09:06 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادكشف رئيس غرفة التجارة المشتركة الإيرانية العراقية، يحيى الإسحق، السبت، الديون المترتبة على العراق من تصدير الغاز والكهرباء إليه.وقال الإسحق، اليوم، إن “ديون العراق لإيران تتعلق بتصدير الغاز والكهرباء، وتم دفع معظم المبلغ وفق التفاهم الحاصل بين البلدين، وسيتم دفع ما بين 5 إلى 7 مليارات دولار أخرى قريبا”.وكان نائب رئيس اللجنة الاقتصادية …

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