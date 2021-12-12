2021/12/12 | 09:09 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني تختتم اليوم الأحد مواجهات الجولة 12 من المرحلة الأولى لدوري الكرة الممتاز بإقامة خمس مباريات.وأبرز هذه المواجهات لقاء الشرطة المتصدر ضيفه نفط ميسان في ملعب الشعب الدولي بينما ستكون مهمة الزوراء […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص اليوم..



خمس مواجهات في ختتام الجولة 12 من الدوري الممتاز المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اليوم.. خمس مواجهات في ختتام الجولة 12 من الدوري الممتاز) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اليوم.. خمس مواجهات في ختتام الجولة 12 من الدوري الممتاز) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).