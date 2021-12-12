اليوم.. خمس مواجهات في ختام الجولة الـ12من الممتاز

2021/12/12 | 09:17 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واعتستكمل في تمام الساعة الثانية من ظهر اليوم الأحد، مباريات الجولة الـ12من منافسات الدوري العراقي الممتاز لكرة القدم بإقامة خمس مواجهات، إذ يستقبل فريق زاخو في ملعبه ضيفه الزوراء في اختبار صعب يسعى فيه النوارس صاحب المركز الرابع إلى حصد النقاط الثلاث للبقاء قريباً من الصدارة، فيما يطمح زاخو السابع، لاستثمار عاملي الأرض والجمهور لتحقيق فوز جديد يقترب فيه من المقدمة.بينما يحتضن ملعب الشعب الدولي قمَّة مباريات الجولة بين المتصدر فريق الشرطة و ضيفه نفط ميسان في مواجهة يرفع فيها القيثارة شعار التمسك بالصدارة، ساعياً إلى مصالحة جماهيره عقب توديع مسابقة الكأس إثر الخسارة أمام أربيل، من جانبه يسعى نفط ميسان إلى خطف نقاط المباراة والابتعاد عن أكثر المراكز المتأخرة .وفي مباراة أخرى يلتقي أمانة بغداد الحادي عشر، في ملعبه وبين جماهيره، ضيفه المقبل من الشمال فريق نوروز صاحب المركز الخامس عشر ، ويسعى أُسوُد العاصمة إلى مواصلة النتائج الطيبة وتحقيق فوز جديد يرتقي فيه بين فرق الدوري، بينما يأمل نوروز في الابتعاد عن مناطق الخطر وإثبات أحقيته بالبقاء في دوري الأضواء .ويحلُّ نفط البصرة سادس الترتيب ضيفاً على النفط الثالث عشر ويضيف ملعب النجف الدولي مباراة النجف الثامن مع سامراء صاحب المركز الأخير بين فرق الدوري . وكانت مباريات الجولة الـ 12 قد انطلقت يوم أمس السبت، بإقامة خمس مباريات أسفرت عن تعادل القاسم مع الديوانية بهدف لكل منهما وفوز الطلبة على الصناعة بهدف نظيف، وتعادل الميناء والكرخ بهدف لكل منهما وفوز نفط الوسط على أربيل بثلاثية نظيفة والقوة الجوية على الكهرباء بهدفين مقابل لاشيء.

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