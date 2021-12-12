2021/12/12 | 09:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أكالت صفحة كأس العالم التابعة للاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، المديح للنجم الجزائري، يوسف بلايلي، بعد تألقه الملفت مع “محاربي الصحراء” في لقاء المغرب، أمس السبت.وخطف بلايلي الأضواء في “الديربي المغاربي” […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الـ”فيفا” يتغنى بالنجم الجزائري بلايلي بعد تألقه في مباراة المغرب المركز الخبري الوطني.

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