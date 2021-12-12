2021/12/12 | 09:17 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني أعلنت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، يوم الأحد، عن ارتفاع صادرات العراق النفطية إلى الولايات المتحدة لتصل إلى 248 ألف برميل يوميا كمتوسط خلال الأسبوع الماضي.وقالت الإدارة في تقرير، ان “متوسط الاستيرادات […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص ارتفاع صادرات العراق النفطية لأمريكا لنحو 6 ملايين برميل المركز الخبري الوطني.

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