2021/12/12 | 09:25 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني اعتذر المصري عصام الحضري لبعثة المنتخب الأردني، بسبب واقعة خلال المباراة بين منتخبي البلدين، مساء يوم السبت ضمن الدور ربع النهائي لبطولة كأس العرب لكرة القدم 2021.ونشر الاتحاد المصري لكرة القدم، […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحضري يعتذر لمدرب الأردن عدنان حمد المركز الخبري الوطني.

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