انطلاق عملية امنية لقوات البيشمركة في منطقة كرميان

2021/12/12 | 09:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم – كردستان

شرعت قوات البيشمركة التابعة لإقليم كردستان، اليوم الاحد، بعملية امنية، في منطقة كرميان.

وقال مصدر امني لـ (بغداد اليوم)، ان "ان البيشمركة انطلقت بعملية امنية في منطقة كرميان، للبحث عن الإرهابيين".

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