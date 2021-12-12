تفريغ سد مندلي يجذب صيادي الاسماك

2021/12/12 | 09:25 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-ديالى

تنشر (بغداد اليوم) مقطع فيديو يوضح انطلاق أولى مراحل تفريغ مياه سد مندلي على الحدود العراقية – الايرانية شرق ديالى.

حيث دفع انطلاق اولى مراحل تفريغ مياه السد الى جذب العشرات من صياديي الاسماك ونشر شباكهم في محاولة لالتقاط الاسماك الخارجة من باطن بحيرة السد التي ستصبح خلال ساعات جافة مع زيارة وتيرة التفريغ من اجل المباشرة بكري وتطهير باطن البحيرة ورفع الاف الاطنان من الترسبات الطينية.

ويعد سد مندلي من السدود المهمة شرق ديالى وهو قادر على تخزين اكثر من 3 ملايين م3 من المياه انشى قبل اكثر من 10 سنوات.

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