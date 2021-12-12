الشمري يصل الى قضاء مخمور على رأس وفد امني

2021/12/12 | 09:25 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / وصل الى قضاء مخمور صباح اليوم وفد أمني رفيع المستوى، برئاسة نائب قائد العمليات المشتركة الفريق اول الركن عبد الامير الشمري .وذكر بيان امني ان الوفد سيجتمع مع رئيس أركان قوات البيشمرگة للتباحث لبحث التنسيق الأمني في المناطق ذات الاهتمام الأمني المشترك.كما سيناقش الوفد العمليات المشتركة والتعاون المتبادل بحضور قادة المحاور وقائدي عمليات نينوى وغرب نينوى./انتهى3

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