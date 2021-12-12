وفد أمني رفيع يصل قضاء مخمور

2021/12/12 | 09:25 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ وصل وفد أمني رفيع المستوى، اليوم الأحد، إلى قضاء مخمور.وذكر مراسلنا أن “وفداً أمنياً رفيع المستوى برئاسة نائب قائد العمليات المشتركة ومعاون رئيس أركان الجيش للعمليات وقائد القوات البرية وصل إلى قضاء مخمور للاجتماع مع رئيس أركان قوات البيشمرگة للتباحث والتنسيق الأمني في المناطق ذات الاهتمام الأمني المشترك”.وأوضح، أن “الوفد سيناقش العمليات المشتركة والتعاون المتبادل وبحضور قادة المحاور وقائدي عمليات نينوى وغرب نينوى”.

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