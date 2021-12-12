2021/12/12 | 09:30 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني ينتظر عشاق بطولة كأس العرب لكرة القدم، بفارغ الصبر المواجهة “الآسيوية الإفريقية” بين منتخبي قطر والجزائر، يوم الأربعاء المقبل، ضمن الدور قبل النهائي للبطولة التي تستضيفها قطر.وصعد العنابي القطري بجدارة إلى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تعرف على موعد مباراة قطر والجزائر في “المربع الذهبي” لكأس العرب المركز الخبري الوطني.

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