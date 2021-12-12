2021/12/12 | 09:33 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يظهر هذا الفيديو لحظة وصول مركبة "بلو أوريغون" الأرض بعد رحلة في الفضاء، حيث خرج أفراد طاقمها أبرزهم لاعب اتحاد كرة القدم الأميركي السابق ومضيف برنامج "جي إم إيه" مايكل ستراهان بحماسه من الكبسولة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (لحظة وصول كبسولة "بلو أوريغون" الى الأرض بعد رحلة في الفضاء) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (لحظة وصول كبسولة "بلو أوريغون" الى الأرض بعد رحلة في الفضاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).