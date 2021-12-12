السعودية.. حقيقة إزالة عدد من الأحياء القديمة في مكة

2021/12/12 | 09:35 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تداولت حسابات سعودية على مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن إزالة السلطات لعدد من الأحياء القديمة في مكة المكرمة، ما أثار جدلا بين الناشطين.

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