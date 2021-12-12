تحليل.. 4 عوامل ترسم ملامح أسواق الخليج خلال 2022

2021/12/12 | 09:37 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر- محمود جمال: حدد محللون لـ"مباشر"، 4 عوامل رئيسية سترسم ملامح أسواق الخليج خلال الفترة المتبقية من العام الجاري وخلال العام القادم، موضحين أن تلك العوامل يتصدرها أسعار النفط ومعدلات التضخم والحديث عن آي رفع لأسعار الفائدة، متحور كورونا …

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