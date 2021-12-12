2021/12/12 | 10:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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محافظ البنك المركزي: العراق أصبح ساحة جاذبة للاستثمار » وكالة الأنباء العراقية

اقتصاد

اليوم, 10:10

واع/

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