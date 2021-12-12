2021/12/12 | 10:20 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: GPnNmLcj9Hc

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مخلفات الحرب.. الالغام القديمة تحصد ارواح اهالي البصرة | اثير العبادي) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مخلفات الحرب.. الالغام القديمة تحصد ارواح اهالي البصرة | اثير العبادي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).