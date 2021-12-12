صور: إنقاذ مستشفى الحسين في الديوانية من حادث حريق

2021/12/12 | 10:25 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

أعلنت مديرية الدفاع المدني، الأحد، اخماد حادث حريق اندلع داخل مستشفى الحسين التعليمي في محافظة الديوانية.

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وقالت المديرية في بيان، تلقى "ناس" نسخة منه، (12 كانون الأول 2021)، إن "فرق الدفاع المدني سيطرت على حادث حريق بسيط اندلع داخل غرفة الاشعة في الطابق الاول داخل مستشفى الحسين التعليمي في محافظة الديوانية".

وأضافت أنه "فرق الدفاع المدني اخلت الكوادر الطبية والمراجعين من المواطنين بالتزامن مع عمليات اخماد الحريق ومنعت امتداد النيران داخل المستشفى وانهت الحادث دون تسجيل اصابات بشرية مع تحجيم اضرارها المادية".

وتابعت، "على اثر ذلك استدعى الدفاع المدني خبير الادلة الجنائية لتحديد اسباب اندلاع الحريق بادئ الأمر".

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