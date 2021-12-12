وفد أمني رفيع يصل قضاء مخمور برئاسة الشمري

2021/12/12 | 10:26 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - نينوى

وصل وفد أمني رفيع المستوى، اليوم الأحد، إلى قضاء مخمور بمحافظة نينوى.

وقال مصدر أمني في تصريح خاص لـ (بغداد اليوم) إن "وفداً أمنياً رفيع المستوى برئاسة نائب قائد العمليات المشتركة الفريق اول الركن عبد الأمير الشمري وصل إلى قضاء مخمور للاجتماع مع رئيس أركان قوات البيشمركة للتباحث والتنسيق الأمني في المناطق ذات الاهتمام الأمني المشترك".

وأضاف أن "الوفد سيناقش العمليات المشتركة والتعاون المتبادل وبحضور قادة المحاور وقائدي عمليات نينوى وغرب المحافظة".

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