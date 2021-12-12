عالية نصيف تجدد مطالبتها بإيقاف إزالة التجاوزات لحين إيجاد سكن للعوائل التي تشغل العشوائيات

2021/12/12 | 10:26 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا / جددت عضو البرلمان السابق عالية نصيف مطالبتها للحكومة والجهات المعنية بإيقاف حملة إزالة التجاوزات لحين إيجاد سكن بديل للعوائل التي تشغل العشوائيات، مؤكدة أن هناك مقترح قانون من البرلمان ومشروع قانون مرسل من الحكومة بشأن العشوائيات اوقفته مافيات الفساد .وتساءلت نصيف في بيان اليوم : أية دولة ترعب عوائل وأطفال لاذنب لهم سوى أنهم ولدوا فقراء لاسكن لهم في بلد تسرق ثرواته وتحول امواله المنهوبة الى الخارج ويُحرم اطفاله من أبسط حقوقهم ويبيعون المناديل الورقية والماء في الشوارع بدلاً من الذهاب الى المدارس؟ هل هذا هو حال الدولة النفطية التي يفترض أنها تمتلك اقتصاداً قوياً يتيح لها توفير وحدات سكنية لكل مواطنيها؟ .واضافت : ستهز عروشكم كل دمعة طفل فقير يُطرد من سكنه في وطن كفل الدستور فيه حق السكن، فأين انتم من مشروع بسماية الذي خصص نسبة لعوائل الشهداء والفقراء من قبل رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي؟‏ وأين انتم من الزعيم عبد الكريم قاسم الذي وزع آلاف البيوت للفقراء؟ .وأوضحت : أن هناك مقترح قانون من البرلمان ومشروع قانون مرسل من الحكومة بشأن العشوائيات، إلا أن مافيات الفساد المتغلغلة في مفاصل الدولة التي لاتريد لهذا الشعب أن يرتاح نجحت في إيقافه .وتابعت نصيف : عندما نخاطبُ اليوم الجهات المعنية في الدولة فإننا ننادي الغيرة والنخوة العراقية، توقفوا عن طرد العوائل الفقيرة من بيوتها، وتذكروا جيداً بأن هناك مسؤولين فاسدين سرقوا عقارات الدولة في وضح النهار ولم يجرؤ أحد على محاسبتهم، وليس من البطولة أن تتركوا حيتان الفساد وتتوجهون لطرد هؤلاء الفقراء من بيوت التجاوز، إرحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء./انتهى3

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