الخارجية تعلن اجلاء (3556) مسافرا من منيسك بالتنسيق مع الخطوط الجوية العراقية

2021/12/12 | 10:26 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/اعلنت وزارة الخارجية عن اجلاء (3556) مسافرا من منيسك بالتنسيق مع الخطوط الجوية العراقية.وقال المتحدِّث باسم وزارة الخارجيّة أحمدالصَحّاف في بيان اليوم:"ان جهود الوزارة مستمرة لدعم مسار العودة طوعاً للراغبين من المهاجرين العراقيين".وتابع:" ان جهود سفارَتي جمهورية العراق في موسكو ووارشو إستثنائية جداً لتقديم الدعم الانساني وتسجيل الراغبين بالعودة ومنح جوازات المرور, مضيفا ان وفودنا القنصليّة لاتزال تتواجد في العاصمة البيلاروسيّة منيسك،وفي بولندا،ليتوانيا ولاتيفيا".وقال :"تمكنّا من تحقيق (9) رحلات للإجلاء من منيسك بواقع (3556) مسافرا بالتنسيق مع الخطوط الجوية العراقية, مضيفا انه تم منح حتى الان (383) جواز مرور لمن فقدوا جوازات سفرهم،في بيلاروسيا،ليتوانيا،لاتيفيا،بولندا"./انتهى2

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