2021/12/12 | 10:27 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني افتتح محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف، اليوم الأحد، فعاليات الأسبوع المصرفي العراقي في جناح العراق في اكسبو دبي 2020.وانطلقت الفعاليات بحضور رئيس صندوق النقد العربي عبد الرحمن الحميدي، ورئيس […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص البنك المركزي: المرحلة تتطلب وجود قطاع مصرفي فعال لمواكبة الاستثمارات المركز الخبري الوطني.

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