البنك المركزي: العديد من المصارف المحلية بدأت بالتوسع خارج البلد

2021/12/12 | 10:30 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادافتتح محافظ البنك المركزي العراقي مصطفى غالب مخيف، اليوم الأحد، فعاليات الأسبوع المصرفي العراقي في جناح العراق في اكسبو دبي 2020.وانطلقت الفعاليات بحضور رئيس صندوق النقد العربي عبد الرحمن الحميدي، ورئيس رابطة المصارف الخاصة العراقية وديع الحنظل، وعدد من المديرين العامين في البنك المركزي، ورؤساء مجالس المصارف.وقال محافظ البنك المركزي، في كلمة له …

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