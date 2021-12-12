استعدادات مكثفة..

2021/12/12 | 10:37 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كثفت هيئة قناة السويس في مصر استعداداتها لعبور السفينة الضخمة "إيفر غيفن"، خشية جنوحها مرة أخرى، وتوقف حركة الملاحة مثل ما حصل قبل أشهر.

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