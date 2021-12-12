ألمانيا: لا بارقة أمل في مفاوضات النووي مع إيران

2021/12/12 | 10:40 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادقالت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، إنه لا توجد بارقة أمل في تقدم مفاوضات فيينا حول إحياء الاتفاق النووي مع إيران. وأضافت بيربوك في تصريح صحفي على هامش اجتماع لـ”مجموعة السبع” في مدينة ليفربول بإنجلترا، السبت: “ظهر في الأيام الماضية أننا لا نحرز أي تقدم، بسبب العرض الذي قدمته الحكومة الإيرانية، لقد عادت المفاوضات …

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